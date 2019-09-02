توقعات بأن يطالب الرئيس بتقرير جلسة الاستماع عن مرشحه لوزارة العدل

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من المتوقع أن يطلب الرئيس "مون جيه إين" تقريرا عن جلسة الاستماع البرلمانية بشأن مرشحه لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، في وقت مبكر من يوم الغد الثلاثاء.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للكي بي إس أمس الأحد بأن "مون" سيقدم طلبًا ثانيًا للحصول على تقرير جلسة الاستماع البرلمانية غدا، وفقًا للقواعد والإجراءات ذات الصلة.وكان الرئيس قد طلب من البرلمان يوم 14 أغسطس الماضي عقد جلسة الاستماع واعتماد تقرير حول مرشحه لمنصب وزير العدل "تشو كوك".وبموجب القانون، من المفترض أن يرسل البرلمان تقريرا إلى الرئيس بحلول منتصف ليلة اليوم الاثنين بعد عقد جلسة الاستماع.وإذا لم يعقد البرلمان الجلسة في موعدها اليوم، فإنه يمكن للرئيس تقديم طلب آخر للحصول على التقرير خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة عدم امتثال البرلمان للطلب الثاني، يمكن للرئيس المضي قدما في تعيين مرشحه دون الحصول على موافقة برلمانية.