ترامب: أراقب عن كثب تطورات إعادة القواعد العسكرية الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة مازالت تقيم علاقات جيدة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيراقب عن كثب التطورات التي تحدث بشأن تسليم القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.ومن جانبه، ذكر مكتب الرئاسة الكورية في بيان له يوم الجمعة الماضي أن مجلس الأمن القومي قد عقد اجتماعا على مستوى اللجنة الدائمة له برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ"، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة 26 قاعدة عسكرية أمريكية بشكل مبكر.وأضاف أن مجلس الأمن القومي قرر بدء العمل في إعادة قاعدة "يونغ سان" العسكرية الأمريكية في سيول في غضون هذا العام، حيث تم إطلاع الحكومة الأمريكية بذلك القرار.وقال بعض المراقبين إن كوريا الجنوبية تستهدف من وراء ذلك إظهار عدم ارتياحها بشأن موقف الولايات المتحدة المضاد لقرار سيول بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو ، والأخذ بزمام المبادرة في المفاوضات التي ستجري بين سيول وواشنطن بشأن تقسيم تكاليف الدفاع.