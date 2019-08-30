سيول تخطط لتطوير تقنية خاصة بطائرات الشبح للمراقبة بدون طيار

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قال مسؤول في الجيش الكوري اليوم الاثنين إن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، قررت في شهر مايو الماضي تطوير تقنية خاصة بطائرات الشبح للمراقبة وهي طائرات يصعب رصدها بواسطة الرادارات.وتبين أن هيئة الأركان المشتركة قد أطلعت الشركات الكورية بهذا القرار في شهر يوليو الماضي لتجرى أبحاثا خاصة بذلك النوع من الطائرات ومفهوم إدارتها .وتخطط الهيئة لإدراج مشروع تطوير التقنية الخاصة بطائرات الشبح للمراقبة بدون طيار ضمن الخطة الدفاعية متوسطة المدى بعد إختبار كفاءتها، ليتم من خلالها وضع الميزانية الخاصة بالمشروع.والجدير بالذكر أن الوكالة الكورية للتطوير الدفاعي تقوم بتطوير تقنية خاصة بطائرات الشبح بدون طيار منذ عام 2016.