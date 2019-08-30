تراجع الصادرات الكورية للشهر التاسع على التوالي

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شهدت الصادرات الكورية تراجعا للشهر التاسع على التوالي في ظل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض أسعار أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر أغسطس الماضي 44.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 13.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيميائية شهد تراجعا بنسبة 31% و19% على التوالي ، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية لأشباه الموصلات وأسعار النفط الخام، بالإضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.وقال التقرير إن الصادرات الكورية للصين في أغسطس الماضي انخفضت بنسبة 21.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللولايات المتحدة بنسبة 6.7%.أما حجم الصادرات الكورية لليابان فتراجعت بنسبة 6.2% في أغسطس، وسط خلافات تجارية بين البلدين، حيث كانت تأثيرات هذه الخلافات محدودة إلى حد ما على صادرات كوريا الجنوبية الإجمالية.وأضاف التقرير أن كمية المنتجات الكورية المصدرة قد شهدت زيادة للشهر الثاني على التوالي رغم انخفاض حجم الصادرات للبلاد.