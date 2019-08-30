كوريا الأولى في العالم من حيث نسبة السكان المسنين عام 2067

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توقع تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، أن تصل نسبة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، 14.9% هذا العام و46.5% خلال عام 2067، لتحتل بذلك كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم من حيث نسبة السكان المسنين.ومن المتوقع أن تليها تايوان بنسبة 38.2%، واليابان بنسبة 38.1% في الوقت الذي يصل فيه متوسط النسبة العالمية 18.6%.أما نسبة السكان المنتجين في كوريا والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما، فمن المتوقع أن تصل إلى 72.7% هذا العام، محتلة بذلك المركز التاسع عالميا.كما توقع التقرير تراجعا كبيرا في هذه النسبة، لتصل إلى 45.4% عام 2067، محتلة بذلك أقل المراكز من بين 201 دولة في العالم.وأفاد التقرير بأن 19.4% من دول العالم ستشهد زيادة في عدد السكان المنتجين من الآن وحتى عام 2067، فيما ستشهد 14.9% منها انخفاضا في ذلك العدد، حيث ستكون كوريا الجنوبية الأولى في العالم من حيث نسبة انخفاض السكان المنتجين بواقع 27.3%.وتوقع التقرير من جهة أخرى أن يصل عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 39 مليون نسمة عام 2067 بعد أن كان 52 مليونا هذا العام، في الوقت الذي يصل فيه عدد السكان العالمي إلى 10 مليارات و380 مليون نسمة عام 2067، بعد أن كان 7 مليارات و710 ملايين هذا العام.