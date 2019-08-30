الحزب المعارض الرئيسي يتنازل عن موقفه بشأن جلسة الاستماع لوزير العدل المرشح

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وسط تعثر الجهود الهادفة إلى عقد جلسة الاستماع البرلمانية للمرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك" في موعدها المقرر، وهو اليوم الاثنين، قالت "ناه كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن الحزب سيتنازل عن موقفه الداعى إلى استدعاء أفراد أسرة المرشح "تشو" للخضوع أمام جلسة الاستماع كشهود.وأضافت "ناه" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين أن حزبها تخلى عن موقفه المطالب باستدعاء زوجة المرشح "تشو" ووالدته وابنته إلى جلسة الاستماع، داعية إلى اتخاذ قرار في اللجنة البرلمانية التشريعية والقضائية خلال هذا اليوم بعقد تلك الجلسة بناء على ما ينص عليه القانون.وقالت إن القانون ينص على عقد جلسة استماع بعد خمسة أيام من اتخاذ القرار بعقدها.ودعت الحزب الديمقراطي الحاكم إلى التخلي عن محاولته لعقد جسلة استماع شعبي وقبول اقتراحها دون أي شروط مسبقة.كما دعت مكتب الرئاسة الكورية إلى تحديد موعد جديد لإرسال البرلمان تقريرا حول نتائج جلسة الاستماع إلى الرئيس.وأكدت أن الرئيس "مون جيه إين" سيواجه موجة غضب شعبي عارمة، إذا قام بتعيين "تشو كوك" لمنصب وزير العدل بغض النظر عن الرأي العام.