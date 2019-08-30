اتفاق حزبي على جدول أعمال الجلسة البرلمانية العامة

Photo : KBS News

اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لشهر سبتمبر.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد اليوم الاثنين بين زعماء التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزبي كوريا الحرة والإصلاح المستقبلي المعارضَيْن .وبموجب الاتفاق، سيلقى رؤساء الأحزاب الثلاثة كلماتهم أمام الجلسة العامة خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري.وستعقد جلسات استجواب للحكومة خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر.كما اتفقوا على إجراء تفتيش برلماني للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بدءا من يوم الثلاثين من سبتمبر ولمدة 20 يوما.وتم الاتفاق أيضا على أن تلقي الحكومة كلمة تتعلق بالميزانية وخطة إدارة الصناديق المالية الحكومية للعام القادم يوم الثاني والعشرين من أكتوبر القادم، على أن يتم وضع التفاصيل المتعلقة بها من خلال المباحثات بين زعماء التكتل البرلماني للأحزاب الثلاثة.