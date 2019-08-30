الرئيس الكوري يعقد قمة مع رئيس الوزراء التايلاندي

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين لقاء قمة في بانكوك مع رئيس الوزراء التايلاندي "بوايوت تشانأوتشا"، وبحث معه القضايا المتعلقة بالازدهار المشترك بين البلدين وتنمية التعاون والصداقة بين الشعبين الكوري والتايلاندي، وسبل تعزيز التعاون بين كوريا والآسيان، بالإضافة إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب الرئيس الكوري"مون" عن تطلعه لمستقبل علاقات التعاون بين البلدين التي شهدت تطورا مستمرا خلال الستين عاما الماضية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، وذلك من خلال أول زيارة يقوم بها رئيس كوري لتايلاند منذ سبع سنوات.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التايلاندي "بوايوت" إن هناك مجالا واسعا ليس فقط للتعاون الثنائي بين البلدين، بل وأيضا للتعاون الإقليمي الشامل بين كوريا والآسيان، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين على أساس الثقة والود المتبادلين.وتقاسم الطرفان الآراء بشأن تبادل الزيارات في المجالات السياحية والثقافية، حيث اتفقا على دعم الطلبة التايلانديين الدارسين للغة الكورية وبناء قاعدة نظامية قوية متبادلة لحماية حقوق ومصالح الشعبين الكوري والتايلاندي.واتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجالات صناعات الإنسان الآلي والصناعة الحيوية والسيارات المستقبلية وغيرها من المجالات الصناعية الجديدة ضمن الاستعداد لحلول الثورة الصناعية الرابعة.كما اتفقا على زيادة التعاون المشترك في تنفيذ السياسات التي تنتهجها سيول بهدف تعزيز العلاقات مع دول الآسيان، وإنجاح القمة الخاصة بين كوريا والآسيان والقمة الأخرى بين كوريا ودول الميكونغ المرتقبتان خلال في شهر نوفمبر القادم.وأكد رئيس الوزراء التايلاندي"برايوت" تأييد بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام فيها.وفي ختام القمة، تم توقيع 6 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات الحكومية الكورية والتايلاندية.وقد وصل الرئيس الكوري"مون جيه إين" إلى بانكوك بعد ظهر أمس الأحد في مستهل جولة تستغرق أسبوعا وتشمل كلا من تايلاند وميانمار ولاوس.