سيول وطوكيو تؤكدان على عدم فائدة استمرار اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين

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قال نائب وزير الخارجية الكوري "لي تي هو" إن استمرار اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين البلدين لا يناسب المصلحة الوطنية. جاء ذلك في أثناء الدورة الخامسة عشر للمهرجان الثقافي بين كوريا واليابان الذي أقيم أمس الأحد في وسط العاصمة سيول.وقد حضر المهرجان كل من نائب وزير الخارجية الكوري "لي" ونظيره الياباني "سيجوكي نوريكاز"، حيث تبادل الجانبان الأراء حول القضايا الراهنة للبلدين قبل الحفل الافتتاحي للمهرجان، لكن الخلافات القائمة بين البلدين لم تتغير. من جانبه أشار "لي" إلى أن استمرار الحكومة الكورية في الالتزام باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان لا يناسب المصلحة الوطنية، وذلك نظرًا لقرار اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء من طرف أحادي ، مؤكدا من جديد على أسفه الشديد تجاه هذا القرار.غير أن الجانبين وافقان على أهمية التبادل بين البلدين على المستوى المدني.