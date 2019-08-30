البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 0.1%

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بلغ إجمالي الناتج المحلي 459 تريليونا و813.4 مليار وون في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.04% مقارنة بالربع السابق، و2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير أصدره اليوم الثلاثاء البنك المركزي.وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 0.1% بناء على المؤشرات الاقتصادية المسجلة في شهر يونيو الماضي.وشهد حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية زيادة بنسبة 0.8% في يونيو الماضي، فيما سجل حجم الإنفاق الحكومي والصادرات انخفاضا بنسبة 0.3% على التوالي.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في مجالات الزراعة والغابات والمصائد تراجع بنسبة 3.6% في يونيو، بينما شهد معدل النمو في مجالات الإنتاج والإنشاءات والخدمات زيادة بنسب 1.1% ، و1.6%، و0.8% على التوالي.أما الدخل القومي الإجمالي، فبلغ 453 تريليونا و308 مليارات وون خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بالربع السابق.