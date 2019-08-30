اجتماع بين وزيري الخارجية الصيني والكوري الشمالي في بيونغ يانغ

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جرى لقاء بين وزيري الخارجية الصنيي "وانغ إيي" ونظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" أمس الاثنين في بيونغ يانغ، وفق ما أعلنته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الصينية.وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات الصداقة والود بين البلدين، والقضايا المتعلقة باستئناف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، بما فيها نزع السلاح النووي .واتفق الوزيران الصيني والكوري الشمالي وفق المصادر ذاتها على استمرار التواصل الوثيق بين الجانبين، للحفاظ على السلام الإقليمي.وقال الوزير الصيني "وانغ إيي" إن الصين وكوريا الشمالية تحتفلان هذا العام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أن الحكومة الصينية لا تزال متمسكة بموقفها الثابت الداعي إلى تنمية علاقات التعاون والود بين البلدين.وأضاف "وانغ" أن الصداقة التقليدية والثقة المتبادلة الإستراتيجية، قد أسهمت في فتح عهد جديد من العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ.وأعرب عن أمل الحكومة الصينية في تنظيم فعاليات الذكرى السبعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بشكل سلس، وتنمية التبادلات وتعزيز التعاون الوثيق في مختلف المحافل الدولية.وأشاد "وانغ" بالسياسات الجديدة التي تنتهجها بيونغ يانغ، مشيرا إلى تحقيق عديد الانجازات في كوريا الشمالية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إن الزيارات الأربع التي قام بها الزعيم "كيم جونغ أون" لبكين، والزيارة التي قام بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لبيونغ يانغ لعبت جميعها دورا في فتح عهد جديد من العلاقات بين البلدين.وأضاف أن تعزيز علاقات الود والتعاون بين البلدين يعد من أولويات المهام التي تسعى الحكومة وحزب العمال في كوريا الشمالية لتحقيقها، مؤكدا على ضرورة تطوير تلك العلاقات.وقدم الوزير الصيني "وانغ" شرحا لنظيره الكوري الشمالي "ري" حول الوضع الحالي في هونغ كونغ وموقف الصين تجاه الأزمة السياسية هناك.وأعرب "ري" عن تأييد بلاده لموقف بكين، قائلا إن هونغ كونغ تابعة لسيادة الصين .