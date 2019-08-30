انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير العدل بعد نحو 11 ساعة

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اختتم وزير العدل المرشح "تشو كوك" مؤتمره الصحفي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، منهيًا بذلك حدثًا صحفيًّا استمر لنحو 11 ساعة.وقد بدأ "تشو" المؤتمر بعد ظهر الاثنين، لتسليط الضوء على الشكوك المختلفة المحيطة به وبأسرته، حيث فشلت الأحزاب السياسية في بدء جلسة التأكيد البرلمانية المقررة.واستمرت جلسة الأسئلة والأجوبة بين "تشو" والمراسلين لمدة 10 ساعات و45 دقيقة، وانتهت في حدود الساعة 2:15 صباحًا.وحول مزاعم حصول ابنته غير المستحق على منحة أكاديمية ، قال "تشو" إنه لا يعرف تفاصيل حصولها على المنحة، لكنه نفى وجود أي معاملة تفضيلية.كما نفى "تشو" علمه بالشكوك التي أثيرت حول صندوق الأسهم الخاص الذي استثمرت فيه زوجته وأبناؤه أكثر من مليار وون، موضحا أن عائلته قامت بالاستثمار بعد بيع أسهمه، بمجرد أن أصبح السكرتير الرئاسي الأعلى للشؤون المدنية.وحول التحقيق الذي بدأته النيابة مؤخرًا بشأن الادعاءات المحيطة به، قال "تشو" إن التحقيق وخطته المعلنة لإصلاح النيابة العامة أمران منفصلان.وقال إن إصلاح النيابة العامة لا تخضع للنيابة نفسها بل هي مسألة تخص الشعب والبرلمان ووزارة العدل.وأضاف أنه حتى بعد التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين في كوريا الجنوبية، ما زالت النيابة تتمتع بسلطة كبيرة مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.