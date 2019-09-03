الحكومة والبنك المركزي يقللان من مخاوف الانكماش

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قللت الحكومة والبنك المركزي الكوري من مخاوف وقوع انكماش اقتصادي، بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلك نموًا سلبيًّا ظاهريًّا في الشهر الماضي.وقال النائب الأول لوزير المالية "كيم يونغ بوم" اليوم الثلاثاء خلال اجتماع في البنك المركزي إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في البلاد يرجع في معظمه إلى عوامل مرتبطة بالعرض وليس الطلب، مما يقلل من مخاوف الانكماش.وجاءت تعليقات "كيم" في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الإحصاءات الكورية في وقت سابق من اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس قد تراجع بنسبة 0.04% على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أول نمو سلبي منذ أن بدأ تجميع الإحصاءات ذات الصلة في عام 1965.لكن نائب الوزير أضاف أن اقتصاد الأمة قد يفقد المزيد من الحيوية إذا استمر المؤشر في الانخفاض لفترة طويلة، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.وأشار "كيم" إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ومخاوف الحرب التجارية الموسعة بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.ثم كرر التأكيد على أن البلاد لا تواجه انكماشًا اقتصاديًّا، قائلًا إن مؤشر الأسعار الأساسية يسجل نموًا مستمرًا يقدر بنحو 1%.وأشار إلى انخفاض مؤشر أسعار السلع الزراعية والنفط الدولي كأسباب لانخفاض المؤشر في أغسطس.وأضاف أن خفض الضريبة على الوقود وتوسيع نطاق التأمين الصحي ووجبات المدارس المجانية ساهمت أيضًا في الانخفاض.