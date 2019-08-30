الرئيس مون يكرم قدامى المحاربين التايلانديين ويقول إن تايلاند حليف أبدي لكوريا

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء إن تايلاند بعد قتالها إلى جانب كوريا الجنوبية في الحرب الكورية هي الحليف الأبدي لكوريا الجنوبية.نشرت هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختتام الرئيس لزيارته التي استمرت لمدة 3 أيام في تايلاند، وتوجهه إلى ميانمار.وقال "مون" إن البلدين يعدان من أقرب الحلفاء، بعد أن اتفقا على التعاون في صناعات الدفاع والصناعات المستقبلية.وعلى وجه الخصوص، قال الرئيس إن أكثر الأحداث التي لا تنسى أثناء إقامته هو حدث "Brand K" الذي قدمت فيه الشركات الكورية الجنوبية الصغيرة والمتوسطة منتجاتها المعتمدة من سيول للمستهلكين التايلانديين.وأرجع "مون" القدرة التنافسية لكوريا الجنوبية في تايلاند إلى قبولها للثقافة الشعبية الكورية، مضيفًا أن انتشار البرامج التلفزيونية والموسيقى الكورية هناك ساعد في ترويج المنتجات واللغة الكورية وصنع صورة إيجابية بشكل عام عن البلاد.وقال "مون" إنه سعيد للغاية بأنه حصل على فرصة منح الميداليات للمحاربين التايلانديين الذين قاتلوا في الحرب الكورية.