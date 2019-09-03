رئيس الوزراء يشيد بالاتفاق بين شركة هيونداي موتور والعمال

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أشاد رئيس الوزراء "لي ناك يون" بإدارة شركة هيونداي موتور ونقابة العمال لإبرامهما لاتفاق بشأن الأجور لتجنب الإضراب.وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قال "لي" إن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تقدم ثقافة إدارة العمل في البلاد أكثر فأكثر.وكانت إدارة شركة هيونداي قد توصلت أمس إلى اتفاق منقح مع العمال بشأن الأجور، ونجحا في تجنب الإضراب للعام الثامن على التوالي.كما قرر الجانبان توطين صناعة قطع غيار السيارات والمواد، لمواجهة القيود التجارية اليابانية، واتفقا على وضع خطط استثمارية لدعم الشركات الشريكة.وأثنى رئيس الوزراء على النقابة والإدارة لتوصلهما إلى التسوية لتحقيق الرخاء المشترك والتوصل إلى طرق مشتركة لتوظيف الشباب وتحسين ظروف العمالة غير النظامية.وتعهد "لي" بأن تبني الحكومة على هذا الاتفاق الأخير لمعالجة "التحديات الحالية"، في إشارة على ما يبدو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.