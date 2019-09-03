واشنطن متفائلة أيضًا بشأن النقل السريع للقواعد العسكرية في كوريا الجنوبية

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ذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن واشنطن متفائلة أيضا بشأن مساعي سيول لإتمام عملية نقل القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد بشكل سريع، محذرة من أي تفسير سياسي للقضية.وفي الأسبوع الماضي، تعهد المكتب الرئاسي بالدفع من أجل سرعة نقل 26 قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات بحدوث اختلاف محتمل بين الحليفين، بعد قرار سيول إنهاء اتفاقية مشاركة المعلومات العسكرية مع اليابان.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" في مؤتمر صحفي دوري إن تلك المسألة نوقشت لفترة طويلة بين الجانبين، وفقًا للخطة الأوسع لنقل القواعد الأمريكية إلى مدينة "بيونغ تيك"، حيث يقع معسكر همفريز، وهو مجمع عسكري أمريكي كبير.وأعرب "تشيه" عن أمله في الانتقال السلس من "يونغ سان" إلى "بيونغ تيك"، كما قال إنه ليس من المناسب ربط الأمر بالقضايا الدبلوماسية والأمنية الأخيرة التي تشمل اليابان والولايات المتحدة، وترجمة إعلان الحكومة الأخير على أنه يمثل ضغطًا على واشنطن.وفي الشهر الماضي، أعلنت سيول عن قرارها بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، بعد أن فرضت طوكيو قيودًا على تصدير بعض المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، ومنذ ذلك الحين أعربت واشنطن عن خيبة أملها إزاء هذا القرار، وعن قلقها بشأن التعاون الأمني الثلاثي.ومن بين 80 قاعدة تم نقل 54 قاعدة حتى الآن، وقد سارت العملية في بعض المناطق ببطء بسبب معالجة التربة الملوثة.وسوف تقوم القوات الأمريكية بإخلاء حامية "يونغ سان" في وسط سيول خلال هذا العام، وسيتم نقل مقر قيادة القوات المشتركة إلى خارج سيول بحلول عام 2021.