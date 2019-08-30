ترامب يروج لاتفاقية التجارة الحرة مع كوريا في احتفاله بيوم العمال

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احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بيوم العمال، وأعرب عن فخره بالنجاحات الاقتصادية لإدارته، بما في ذلك مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.وقد أصدر البيت الأبيض بيانًا بمناسبة يوم العمال يوم الجمعة الماضي، ونشره الرئيس الأمريكي أيضًا على صفحته في موقع تويتر أمس الاثنين.وقال "ترامب" إن حكومته تعمل بلا كلل لإعادة التفاوض في الاتفاقيات التجارية الأحادية الجانب، مع المكسيك وكندا، للتوصل إلى شروط أكثر عدلًا للشركات والعمال الأمريكيين.وأشار إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الاتفاقيات التجارية أهمية، وقال إنها حققت فوائد حقيقية للعمال الأمريكيين.