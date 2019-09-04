كوريا الجنوبية وميانمار تتفقان على التعاون في مجالات التنمية

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات أمس الثلاثاء مع مستشارة الدولة في ميانمار "أونغ سان سو كي".وصرح الرئيس "مون" في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع بأن البلدين اتفقا على زيادة الرخاء من خلال التعاون المشترك في مجالات التنمية. وتعهدت كوريا الجنوبية بمضاعفة صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لميانمار إلى ما يقرب من مليار دولار أمريكي. وسوف تعمل سيول أيضًا على تقديم المشورة السياسية لميانمار في مجالات التنمية، بينما ستقوم ميانمار بفتح "مكتب كوري" مكلف بإدارة الشركات الكورية حصريًا وحل المشكلات التي قد تواجهها في أثناء تنفيذ الأنشطة الاقتصادية هناك. كما أكد الجانبان على أن كلاً من كوريا الجنوبية وميانمار يركزان على حفظ السلام كهدف رئيسي لهما، واتفقا على التعاون في حل القضايا المتعلقة بالسلام في كلا البلدين. وتم أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم حول بدء تشغيل "مكتب كوريا"، والتعاون في التجارة والعلوم والتكنولوجيا، من بين مجالات أخرى. وعقب المؤتمر الصحفي والتوقيع على مذكرات التفاهم، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن تبرعها بـ60 حافلة مدرسية للطلاب في ميانمار.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي ميانمار التي تقع في جنوب شرق آسيا. وقد أقام الجانبان علاقات دبلوماسية رسمية في عام 1975.