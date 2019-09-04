الرئيس يقدم طلبًا ثانيًا بشأن تقرير جلسة الاستماع للمرشح لوزارة العدل

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طلب الرئيس "مون جيه إين"، الذي يقوم بجولة في منطقة جنوب شرق آسيا حاليًا، من البرلمان تقريرًا حول جلسة الاستماع لمرشحه لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، حتى يوم الجمعة.وقال مساعد الرئيس للعلاقات العامة "يون دو هان" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن الرئيس طلب تقديم تقرير مرحلي عن جلسة الاستماع البرلمانية لتأكيد تعيين ستة مرشحين، بمن فيهم "تشو"، ورئيس لجنة الاتصالات الكورية "هان سانغ هيوك"، مشيرا إلى أن الرئيس سيقرر بشأن المضي قدما في تعيين مرشحيه إذا لم يتم عقد جلسة الاستماع بعد عودته إلى سيول يوم الجمعة.ويذكر أنه إذا لم يقم البرلمان بإرسال التقارير بحلول يوم الجمعة، فسيمكن للرئيس المضي قدماً في تعيين المرشحين دون الحصول على موافقة البرلمان ابتداءً من اليوم التالي.وبالنسبة لـ"تشو" قال "يون" إنه لم يعد هناك الكثير لتوضيحه، وأن الأمر متروك الآن للشعب لتقييم المرشح.