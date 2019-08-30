لجنة برلمانية تبحث موعد عقد جلسة استماع للمرشح لوزارة العدل

Photo : KBS News

قررت لجنة التشريع والقضاء التابعة للبرلمان مناقشة موعد لعقد جلسة استماع للتأكيد على تعيين المرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، بمجرد أن يتقدم المكتب الرئاسي بطلب ثانٍ للحصول على تقرير من جلسة الاستماع البرلمانية.وفى وقت سابق من يوم أمس، صرح رئيس اللجنة "يو سانغ كيو" التابع لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسى للصحفيين بأن اللجنة ستناقش الموعد من خلال عقد جلسة كاملة بعد تقديم الطلب.وقال إن القرار اتخذ بعد أن اقترح الحزب الديمقراطي الحاكم جولة أخرى من المناقشات حول موعد عقد الجلسة.ووفقًا لـ"يو"، قال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه يمكن أن يوافق على تحديد يوم الثلاثاء كموعد لعقد الجلسة، بينما قال معسكر المعارضة إنه "لا معنى" لعقد الجلسة في ذلك اليوم بالتحديد.ونقل "يو" عن أحزاب المعارضة قولها إن الجلسة يجب أن تُعقد بعد خمسة أيام من استدعاء الشهود.