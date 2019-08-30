تقرير يحذر من تهديد صواريخ كوريا الشمالية للقوات الأمريكية في كوريا واليابان

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حذر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أول من أمس الاثنين، من أن صواريخ كوريا الشمالية قصيرة المدى تشكل تهديدا مباشرا ضد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية واليابان.ونقل التقرير عن بيانات أصدرها مركز "جيمس مارتن" لدراسات حظر الانتشار النووي في ولاية كاليفورنيا، أن التحسينات السريعة في صواريخ كوريا الشمالية قصيرة المدى لا تعرّض اليابان وكوريا الجنوبية لمخاطر متزايدة فحسب، بل تهدد أيضًا ثماني قواعد أمريكية على الأقل في هاتيْن الدولتين، يوجد بها أكثر من 30 ألف جندي أمريكي.وقال التقرير إن الصاروخ الجديد قصير المدى الذي اختبرته كوريا الشمالية في مايو ويوليو وأغسطس، إذا تم تطويره، سيكون قادرا على استهداف كل من كوريا الجنوبية وأجزاء من جنوب اليابان. وأضاف التقرير أن الخبراء يقولون إن ترسانة كوريا الشمالية من القذائف قصيرة المدى يمكن تصميمها لحمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قلل من أهمية اختبارات الصواريخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية باعتبارها "عادية للغاية"، لكن مسؤولي المخابرات الأمريكية والخبراء الخارجيين توصلوا إلى استنتاج مختلف تمام الاختلاف عن هذه الرؤية، حيث حذروا من أن تجارب الإطلاق الصاروخي سمحت لكوريا الشمالية باختبار تلك الصواريخ بمدى أكبر وقدرة أكبر على المناورة، بحيث يمكن أن تستهدف الدفاعات الأمريكية في منطقة شرق آسيا.وأوضح التقرير أيضا أن بعض صواريخ كوريا الشمالية تعتبر جزءا من جيل جديد من الصواريخ يمكنه أن يطير على ارتفاع منخفض وأن يقوم بمناورات في مسارات غير متوقعة، بحيث يحتمل أن يهزم الدفاعات الصاروخية القياسية التي ركبتها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال شرق آسيا.