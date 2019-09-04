انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي إلى أقل مستوى خلال عام

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي إلى أقل مستوى له خلال عام واحد بسبب قوة الدولار الأمريكي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 401 مليار و480 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس المنصرم، بانخفاض مقداره مليار و630 مليون دولار/ بالمقارنة مع ما كانت عليه في الشهر السابق.ويعتبر هذا الرقم الأقل منذ العام الماضي، عندما بلغ 401 مليار و130 مليون دولار في أغسطس من عام 2018.وقال البنك المركزي إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قد أدى إلى انخفاض في قيمة الاحتياطيات الكورية من العملات الأجنبية الأخرى المقوّمة بالدولار.وبذلك تكون كوريا قد احتفظت بمركزها في المرتبة التاسعة من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي على مستوى العالم في نهاية يوليو، بينما تصدرت الصين القائمة وتلتها اليابان.