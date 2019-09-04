اجتماع بين المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية وروسيا حول كوريا الشمالية

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التقى المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والروسي في مدينة "فلاديفوستوك" الروسية، أمس الثلاثاء، لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وجاء هذا الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه محادثات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية جمودا منذ فترة.وقالت وزارة الخارجية في سيول، في بيان أصدرته أمس، إن "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، قد التقى بنظيره الروسي "إيغور مورغولوف" في مدينة "فلاديفوستوك التي تقع في الشرق الأقصى الروسي.وأوضحت الوزارة أن الجانبين أجريا مناقشات معمقة حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، كما أطلع "مورغولوف" نظيره الكوري الجنوبي على نتائج زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ الشهر الماضي.واتفق المبعوثان النوويان الكوري والروسي على ضرورة الاستئناف السريع للمحادثات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ، كما بحثا سبل المساهمة في تحقيق هذا الغرض.واتفق الجانبان أيضا على العمل من أجل تحقيق تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.