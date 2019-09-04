ابنة المرشح لوزارة العدل تطلب من الشرطة التحقيق في تسريب سجلاتها الأكاديمية

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قدمت ابنة المرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، شكوى إلى الشرطة بعد نشر بعض سجلاتها الأكاديمية علنا.وصرح مركز شرطة منطقة "يانغ سان" أمس الثلاثاء بأن ابنة "تشو" قدمت شكوى في نفس اليوم، تطلب فيها من السلطات إجراء تحقيقات في كيفية الكشف عن سجلاتها الأكاديمية ذات الصلة بالمدارس الثانوية وكلية الطب.ويذكر أنه كان قد تم نشر هذه المعلومات بواسطة وسائل الإعلام المحلية، وطرحها النائب "جو كوانغ دوك"، التابع لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، للمناقشة خلال جلسة برلمانية.ويشار إلى أنه من غير القانوني توفير سجلات المدارس الثانوية لطرف ثالث دون موافقة صاحب تلك السجلات، لأنها تحتوي على معلومات شخصية حساسة.وقد ظلت ابنة "تشو" في مركز جدل محتدم على الساحة السياسية الكورية منذ أن تم ترشيح والدها لتولي منصب وزير العدل، الشهر الماضي، حيث تتعرض لاتهامات بتضخيم إنجازاتها البحثية في المدرسة الثانوية، وتلقي منح دراسية لا تستحقها.