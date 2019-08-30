الرئيس مون يحضر حفلا بمناسبة إطلاق المجمع الصناعي الكوري في يانغون

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يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى مدينة "يانغون"، التي تعد أكبر المدن في ميانمار، اليوم الأربعاء، لحضور منتدى للأعمال بين البلدين، ومراسم إطلاق منطقة صناعية مشتركة، حيث من المقرر أن يُعقد حفل وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي بين كوريا وميانمار، الذي سيتم الانتهاء من إنشائه في عام 2024، والمصمم ليكون بمثابة نقطة انطلاق للشركات الكورية الجنوبية للتقدم إلى سوق ميانمار.وبعد حضور الحفل، سيزور الرئيس "مون" نصبًا تذكاريًا مخصصًا لـ17 مواطنا كوريا جنوبيا لقوا حتفهم في عام 1983 عندما قام عملاء من كوريا الشمالية بقصف مقبرة لضحايا الحربن خلال زيارة كان يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك "تشون دو هوان"، بهدف اغتياله.وقد شُيّد النصب التذكاري في مقبرة "أونغ سان" الوطنية في مدينة "يانغون" في عام 2014.وسوف يقوم "مون" بعد ذلك بزيارة إلى باغودا "شويداغون"، وهو النصب البوذي الأكثر تقديسا في ميانمار، ويعد أهم نقطة جذب سياحي في المدينة.وكان الرئيس الكوري، الذى يقوم بجولة تشمل ثلاث دول في منطقة جنوب شرق آسيا، قد وصل إلى مدينة "نايبيتاو" عاصمة ميانمار أمس الثلاثاء، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستشارة الدولة "أونغ سان سو كي"، والرئيس "وين ميينت".