احتفال بمرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين العراق وكوريا

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أقامت السفارة العراقية لدى سيول حفلا تذكاريا مساء الثلاثاء الماضي في احد فنادق بسيول تحت شعار " ثلاثون عاما من الصداقة نحو المستقبل الواعد وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين العراق وكوريا .وأستهل الحفل بعزف النشيدين الوطنيين العراقي والكوري، قبل أن يلقي سعادة السفير العراقي لدى سيول " حيدر البراك " كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادتة البالغة بهذه المناسبة متمنيا مزيدا من التقدم في العلاقات بين البلدين.ودعا السفير الشركات الكورية إلى الاستثمار في العراق مُوكدا سعي حكومته لتوفير أحسن ظروف الاستثمار أمام الأجانب مع تقديم جميع التسهيلات وكشف عن خطة الحكومة لوضع الإجراءات الازمة لتعزيز الشفافية وحماية الأموال العامة مشددا على توفر الأمن في العراق.كما تم بث رسائل للتهنئة من قبل العديد من ممثلي حكومتي البلدين أيضا. وبعد توزيع شهادات الشكر لمن ساهموا في تطوير العلاقات بين البلدين، تم تنظيم فعالية خاصة لقطع كعك للتبريك.وتم خلال الحفل تقديم عدد من العروض الفنية احتفالا بهذه المناسبة، حيث قدمت الدار العراقية للأزياء عرضا رائعا خاصا للأزياء العراقية التقليدية. وللإشارة تأسست الدار بصفتها واحدة من أهم دوائر وزارة الثقافة، عام ألف وتسعمائة وسبعين، وقدّمت حتى الآن أكثر من سبعمائة عرض للأزياء بين عرض تاريخي وفلكلوري داخل البلاد وخارجها شمل 70 دولة عربية واجنبية.كما قدمت فرقة "البصرة " للفنون الشعبية عرضا ساحرا. وللتذكير فقد تأسست الفرقة في عام ألف وتسعمائة وسبعين، وظلت منذ ذلك التاريخ تشارك بعروضها الجميلة في مختلف المهرجانات الفنية العربية والأجنبية. واختتمت الفرقة الحفل بتقديم عرض من عروض البانسوري الغنائية الكورية التقليدية.والجدير بالذكر ايضا ان الحفل حضره عدد كبير من الشخصيات الكورية والعراقية والعربية في الدائرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقديم التبريكات بهذه المناسبة متمنين مزيدا من التطور والتقدم في المستقبل أيضا.كما تجدر الإشارة الى أن كوريا الجنوبية والعراق قد أقامتا علاقتهما الدبلوماسية في 9 يوليو من عام 1989، حيث تم افتتاح السفارة الكورية في العراق والسفارة العراقية في سيول في نفس اليوم . كما تمت إعادة فتح السفارة الكورية في 17 مايو 2003، بينما افتتحت السفارة العراقية مرة أخرى في ديسمبر من عام 2006.