القوات الأمريكية المرابطة في كوريا تتعاون مع تسريع إعادة قواعدها

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صرحت القوات الأمريكية اليوم الأربعاء بأنها ستتعاون مع الحكومة الكورية لإجراء عملية إعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوريا بأسرع وقت ممكن.وأكد مكتب الإعلام للقوات الأمريكية أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا تدرك القرار الذي اتخذته سيول يوم 30 من شهر أغسطس الماضي وتحترم الخطوة الكورية .وكانت الحكومة الكورية قد عقدت اجتماعا لمجلس الأمن القومي في نفس اليوم، قررت خلاله التسريع في استعادة 26 قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية تم انتقالها إلى قاعدة "بيونغ تيك" أو من المقرر انتقالها إليها حسب خطة إعادة نشر القوات الأمريكية في كوريا.كما قررت بدء إجراءات استعادة قاعدة "يونغ سان" العسكرية بسيول في غضون هذا العام.وفي هذا السياق صرحت وزارة الدفاع الكورية بأن مسألة استعادة القواعد العسكرية الأمريكية كانت محل تفاوض مع الجانب الأمريكي لفترة طويلة، مضيفة أن الطرف الأمريكي بدوره يتخذ موقفا إيجابيا من مسألة إعادة القواعد بشكل مبكر.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا والولايات المتحدة اتفقتا في أوائل الألفية الثالثة على انتقال وإعادة نشر القوات الأمريكية في البلاد حيث ظلتا تتفاوضان حول هذا الملف. وفي إطار هذه العملية تم إعادة 54 قاعدة من إجمالي 80 قاعدة إلى الحكومة الكورية، وتجري المفاوضات حول بدء إجراءات إعادة 19 قاعدة من 26 قاعدة متبقية، بينما لم تبدأ المفاوضات حول القاعدات العسكرية السبع بعد.ويقال إن السبب في تأخير عملية استعادة القواعد الأمريكية يرجع إلى وجود خلاف كبير بين الطرفين حول الجهة التي ستتحمل تكاليف العلاج الضخمة عن التلوث البيئي.