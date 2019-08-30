وزراة الخارجية الكورية تؤكد على ضرورة منع استخدام علم الشمس المشرقة الياباني في أولمبياد طوكيو

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تعهدت وزارة الخارجية الكورية ببذل جهودها لمنع اليابان من استخدام علم الشمس المشرقة في اولمبياد طوكيو العام المقبل، بعد أنباء عن نية طوكيو استخدامه في الأولمبياد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم إين تشول" الناطق باسم الوزارة أمس الثلاثاء مشيرا إلى أن العلم الياباني يرمز إلى النزعة العسكرية والاستعمارية اليابانية في الحقبة الماضية، ودعا اليابان إلى تفحص الماضي بشكل مباشر والتزام التواضع في مواقفها، متعهدا بأن تبذل الوزارة جهودها بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة لتصحيح الأمر.وسبق لبعض وسائل الإعلام الكورية أن أفادت بأن لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو وأولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة أعلنت السماح باستخدام علم الشمس المشرقة خلال أولمبياد العام القادم.وفي رده على تلك الأخبار قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن استخدام حدث رياضي وسيلة لنقل رسالة سياسية غير متطابق مع القواعد الأخلاقية ذات الصلة.