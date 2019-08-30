مخاوف من تعرض كوريا لإعصار في نهاية الأسبوع

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يتقدم إعصار خريفي باتجاه شبه الجزيرة الكورية، حيث زادت قوة إعصار" لينغ لينغ" الذي كان قد تشكل في الثاني من هذا الشهر بعد أن عبر بالمناطق الاستوائية التي تتجاوز درجة حرارتها 29 درجة مئوية.ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالسطوح البحرية في غرب جزيرة "جيه جو" الكورية في الصباح الباكر من يوم السبت القادم ليصعد بعد ذلك إلى الشمال وصولا إلى مقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية أو شمال مقاطعة "كيونغ كي" الكورية الجنوبية ليلة السبت. كما يتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته باعتباره إعصارا من الدرجة المتوسطة، مصحوبا بالرياح القوية حتى اقترابه من شبه الجزيرة الكورية.وتقع شبه الجزيرة الكورية إلى يمين الإعصار ومن المتوقع أن تدخل معظم مناطق البلاد في نطاق الرياح القوية المصاحبة للإعصار.كما يتنظر أن تشهد المناطق الوسطى وجزيرة جيه جو تساقط كمية كبيرة من الأمطار تبلغ مائتي ميللمتر على الأكثر خلال يومي 4 و5 من هذا الشهر بسبب تأثير الأمطار العزيرة الخريفية مما زاد من القلق بشان تأثير الإعصار.وفي هذا الإطار، عقدت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إحاطة صحفية بشأن الإعصار اليوم الأربعاء داعية الى ترتيب الاستعدادات اللازمة لمواجهته ومحذرة من وجود احتمال كبير لوقوع خسائر مادية وبشرية جسيمة، وقالت إنها تسعى لتفادي الخسائر البشرية والتقليل من الخسائر المادية إلى أبعد الحدود.