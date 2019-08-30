بدء عملية بيع شركة آسيانا للطيران

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بدأت منافسة حقيقية لشراء شركة آسيانا الكورية للطيران التي تقدر قيمتها بعدة تريليونات وون.وأنهت شركة " كوم هو" وشركة "كريديت سويس" للأوراق المالية المسؤولة عن البيع مزايدة تمهيدية لشركة الطيران بعد ظهر أمس الثلاثاء.وبالرغم من أن شركة كوم هو لم تفصح عن نتائج المزايدة إلا أن 3 شركات أعلنت عن مشاركتها فيها وهي مجموعة "إيه كيونغ" التي تمتلك شركة جيه جو للطيران وصندوق الأسهم الخاصة "كي سي جي أيه" الذي يمثل ثاني أكبر المساهمين في شركة الخطوط الجوية الكورية بالإضافة إلى اتحاد تابع لشركة "ميريه إيست داوو" وشركة "هيون ديه" للتنمية الصناعية.وتعتبر شركة جيه جو للطيران رائدة في مجال شركات الطيران منخفضة الأسعار ومن أهم مزاياها تشغيلها لشركة طيران حاليا. كما دخلت "كاي سي جي أيه" نطاق المنافسة قائلة إنها ستقوم بتحسين الهيكل المالي لشركة آسيانا مثما قامت به مع شركة الخطوط الجوية الكورية.أما شركة هيون ديه للتنمية الصناعية فقد سعت إلى تنويع أعمالها وأرادت شراء شركة آسيانا متعاونة مع شركة ميريه أيست لحل المسألة المالية على حد تحليل الخبراء.ومن المرجح عدم مشاركة الشركات الكبرى بما فيها "أس كي" و"هان هوا" و"سي جاي" في معركة التنافس على اقتناء الشركة .وإذا وقع الاختيار على مرشح للشراء، فستجري عملية التحقق حتى نهاية هذا الشهر ليتم إستكمال بيعها بحلول نهاية هذا العام حسب خطة شركة كوم هو.