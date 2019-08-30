بدء حوار سيول الأمني لعام 2019

Photo : YONHAP News

انطلق اليوم الاربعاء حوار سيول الأمني لعام 2019 باعتباره جهازا للتشاور الأمني متعدد الأطراف على مستوى نائب وزير الدفاع ليستمر على مدار 3 أيام حتى السادس من هذا الشهر.ويشارك في حوار هذا العام المنعقد تحت موضوع "السلام الذي نصنعه معا: التحديات والرؤى" عدد كبير من المسؤولين الحكوميين عن الدفاع الوطني والخبراء ذوي الصلة بمن فيهم نواب الوزراء من حوالي 50 دولة و5 منظمات دولية.وقبل افتتاح الحوار الرسمي المرتقب يوم غد الخميس، عقدت اليوم الأربعاء اجتماعات لفرق العمل على الإنرنت من أجل تقاسم الآراء حول القضايا الأمنية .وعلى هامش الحوار من المقرر عقد مباحثات على مستوى نائب وزير الدفاع بين نواب الوزراء المشاركين في هذا الحوار.وصرحت وزارة الدفاع الكورية بأن نائب وزير الدفاع "بارك جيه مين" سيعقد اليوم مباحثات مع نظرائه من 6 دول وهي "أوزباكستان" و"فليبين" و"سنغافورة" و"إثيوبيا" و"كندا" وكازاخستان" إلى جانب عدد من ممثلي الدول الآسيوية الوسطى ورابطة دول جنوب شرق آسيا.ومن المتوقع أن تقام مراسم الافتتاح صباح غد الخميس حيث سيلقي وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" كلمة للافتتاح، بينما سيلقي رئيس الوزراء "لي ناك يون" كلمة للتهنئة إلى جانب إلقاء وزير الدفاع الهندي "لازنات سينغ" كلمة رئيسية.ومن المقرر أن يشهد حوار هذا العام 4 جلسات رئيسية بعناوين متنوعة بما فيها "عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والسلام في شمال شرق آسيا" و"عملية حفظ السلام الدولي". كما سيشهد جلسة خاصة لمناقشة الأمن في دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.وتجدر الإشارة إلى أن حوار سيول الأمني الذي يشهد عامه الثامن هذا العام انطلق عام 2012 من أجل المساهمة في التعاون الأمني متعدد الأطراف في آسيا والمحيط الهادئ وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.