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تستعد شركة "بيك هيت إنترتاينمونت" التي تنتمي إليها فرقة "بي تي أس" لتقديم فرقة غنائية جديدة للبنات في عام 2021.وصرحت الشركة اليوم الأربعاء بأنها تعمل على تقديم الفرقة الجديدة من خلال التعاون مع شركة "صورس ميوزيك" التي دمجتها مؤخرا.وتخطط الشركتان لتكريس كل الجهود لتنمية الجيل القادم من الفرق الغنائية للبنات اعتمادا على درايتهما المتراكمة داخل البلاد وخارجها .وبدءا من الشهر القادم ستقيم "بيك هيت" مسابقة دولية لاختيار أعضاء الفرقة الجديدة. ومن المتوقع أن تجري المسابقة في 16 مدينة محلية وأجنبية بما فيها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في الخامس من شهر أكتوبر القادم، ومدينة "بيرث" بأستراليا وسنغافورة في اليوم الثاني عشر من نفس الشهر، ومدينة "ملبورن" بأستراليا في الثالث عشر، ومدينتا "بوسان" و"كوانغ جو" بكوريا ومدينتا " أوساكا" و"ساتبور" باليابان و"تايبيه" بالتايوان في التاسع عشر، ومدن سيول الكورية وطوكيو اليابانية وكاوشونغ التايوانية في العشرين، ومدينتا "هانوي " الفيتنامية "و"بانغ كوك" التايلاندية في السادس والعشرين، ومدينة "هو تشي مين" بالفيتنام في السابع والعشرين.