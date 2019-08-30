تورط زوجة وزير العدل المرشح في اسناد جائزة مزيفة

Photo : KBS News

قال رئيس جامعة "دونغ يانغ" إن زوجة وزير العدل المرشح "تشو كوك"، وهي أستاذة في الجامعة، طلبت منه أن يشهد بأنه فوض إليها سلطة منح إشادة لابنته تحت إسمه.أدلى رئيس الجامعة "تشيه سونغ هيه" بهذه التصريحات صباح اليوم الخميس، بعد استجوابه أمام النيابة بشأن مزاعم تلك الإشادة.وكانت ابنة "تشو" قد أشارت إلى أنها حصلت على الإشادة من رئيس جامعة "دونغ يانغ" في سيرتها الذاتية عند التقدم للالتحاق بكلية الطب بجامعة بوسان الوطنية في عام 2014.وأكد "تشيه" أنه من المستحيل أن تصدر الإشادة باسمه دون علمه، مكررًا أنه لم يمنح تلك الإشادة لابنة "تشو" أبدًا.وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة ستشكل لجنة للتحقيق في تلك القضية.