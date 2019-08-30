الرئيس مون يزور لاوس اليوم الخميس

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من المقرر أن يزور الرئيس "مون جيه إين" لاوس اليوم الخميس، وهي المحطة الأخيرة في جولته التي شملت 3 دول في جنوب شرق آسيا.ومن المقرر أن يحضر "مون" حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي في عاصمة لاوس "فينتيان"، قبل أن يعقد محادثات قمة مع الرئيس اللاوسي "بونهانغ فوراتشيث".ويعد "مون" أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى لاوس.وخلال القمة، من المتوقع أن يناقش الزعيمان سبل تعزيز التبادلات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة الريفية على وجه الخصوص.يشار إلى أنه يُطلق على لاوس لقب "بطارية جنوب شرق آسيا"، بسبب مواردها المائية الكهربية الوفيرة عن طريق نهر الميكونغ.وسوف يسعى "مون" أيضًا إلى الحصول على دعم لاوس لضمان نجاح القمة الخاصة بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المقرر عقدها في أواخر نوفمبر في بوسان.ويتوقع المكتب الرئاسي أن تساعد زيارة "مون" إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الواقعة على طول نهر الميكونغ، وكذلك الدول الأعضاء في رابطة الآسيان.