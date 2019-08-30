ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في كوريا الشمالية.أدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، خلال إجابته على سؤال حول التوترات مع إيران.وقال "ترامب" إن كلا من إيران وكوريا الشمالية يمكن لهما أن تكونا دولتين عظيمتين، وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في أي منهما، مضيفًا أنها تعلمت ذلك الدرس منذ وقت طويل.كما كرر اعتقاده بأن كوريا الشمالية بلد يتمتع بإمكانيات هائلة، وأنه يعتقد أن الكوريين الشماليين يريدون الاستفادة من هذه الحقيقة.وقد أدلى "ترامب" بتصريحات مماثلة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا.وتأتي تصريحات "ترامب" بعد أن صرح نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" يوم السبت الماضي بأن تطلعات بلاده للحوار مع الولايات المتحدة "تختفي تدريجيًّا"، بعد أن وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية بأنها دولة ذات "سلوك شرير".