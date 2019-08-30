سيول تدافع عن حذفها لليابان من قائمتها البيضاء

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قالت سيول إن قرارها بإزالة طوكيو من قائمة الشركاء التجاريين البيضاء ليس إجراءً انتقاميًّا.وكشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأربعاء على صفحتها على موقع فيسبوك عن ذلك الموقف الذي يعكس نفس المنطق الذي استخدمته اليابان في استبعاد كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين عندها.وقالت الوزارة إن مراجعة القائمة البيضاء كانت جزءًا من محاولة لممارسة رقابة أكثر فاعلية على الصادرات عند التعامل مع الدول التي تجد سيول صعوبة في التعاون معها على المستوى الدولي.وقد أرسلت اليابان استفسارًا رسميًّا لتوضيح سبب هذه الخطوة، وحذرت من أن الإجراء سيعتبر تعسفيًّا وثأريًّا ما لم تقدم سيول أسبابًا واضحة.وقال مسؤول بالوزارة إن الوزارة مستعدة لمناقشة الأمر مع الحكومة اليابانية إذا طلبت طوكيو ذلك.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في 14 أغسطس عن قرارها باستبعاد اليابان من قائمتها التجارية الحالية التي تضم 29 دولة، وقد جاء ذلك بعد أسبوعين من اتخاذ اليابان قرارًا مماثلًا ضد كوريا الجنوبية.