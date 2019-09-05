سيول تحث اللجنة الأولمبية الدولية على حظر رفع علم الشمس المشرقة

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تخطط سيول لحث اللجنة الأولمبية الدولية على حظر استخدام علم اليابان العسكري الإمبراطوري القديم، المعروف باسم علم الشمس المشرقة، في أولمبياد طوكيو لعام 2020.وقال مسؤول بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس الأربعاء إنه سيتم إرسال الخطاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لنقل طلب سيول.وقال المسؤول إن الخطاب الجاري صياغته يهدف إلى التعبير عن مخاوف كوريا الجنوبية والصين ودول آسيوية أخرى من أن وجود أحد علامات الإمبريالية اليابانية لن يمثل إلا تذكيرًا بماضيها المؤلم.ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الرسالة سترسلها الحكومة الكورية أو اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية، ومن المحتمل أن يتم إرسالها قبل عطلة "التشوسوك" التي تبدأ يوم الخميس المقبل.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية ستقدم موقفها في هذا الشأن إلى الحكومة اليابانية مرة أخرى خلال اجتماع تحضيري لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو الأسبوع المقبل.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية فإن لجنة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو لم تقرر منع المتفرجين من التلويح أو حمل علم الشمس المشرقة خلال ذلك الحدث.