وريث مجموعة سي جيه متهم بتهريب مخدرات إلى البلاد

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قامت النيابة العامة بمداهمة منزل وريث مجموعة "سي جيه"، بسبب تورطه في مزاعم تهريب مخدرات غير مشروعة إلى البلاد.وقد داهم المدعون العامون في إنتشون أمس الأربعاء مقر إقامة "لي سون هو" في سيول وغيرها من الأماكن ذات الصلة، بعد يومين من صدور أمر تفتيش ومصادرة بحقه.ويخطط الادعاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيطلب اعتقال "لي" بناءً على المواد التي صادرها خلال المداهمة.ويشتبه في أن "لي" حاول إدخال "الماريوانا" السائلة" في حقيبة ظهر عبر مطار إنتشون الدولي، حيث كشفته السلطات يوم الأحد الماضي.وبصفته الابن الأكبر لـ "لي جاي هيون" رئيس مجموعة "سي جيه"، فقد بدأ "لي" البالغ من العمر 28 عامًا في بناء مسيرته المهنية مع المجموعة منذ عام 2013.