اعتقال وريث مجموعة سي جيه في تهمة تهريب المخدرات

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احتجزت النيابة العامة الإبن الأبكر لرئيس مجموعة "سي جيه" "لي جاي هيون"، بسبب تهم تتعلق بالمخدرات.وقال مكتب النيابة في إنتشون إن "لي سون هو"، وهو وريث أكبر مجموعة للمنتجات الغذائية والترفيه في كوريا الجنوبية، قد سلَّم نفسه طواعية في حوالي الساعة 6:20 مساء أمس الأربعاء، وطلب أن يتم القبض عليه.ويتهم "لي" بمحاولة تهريب الماريوانا السائلة وغيرها من المواد المحظورة إلى البلاد عبر مطار إنتشون الدولي، كما يشتبه في تعاطيه للماريوانا أيضًا، حيث أثبتت التحليلات وجود المادة المحظورة في بوله.وكانت النيابة قد أطلقت سراحه بعد تحقيق أولي، مما أثار الشكوك بأنها قد منحت معاملة تفضيلية بسبب انتمائه لعائلة "سي جيه".وسوف يتم إصدار مذكرة توقيف بحقه اليوم الخميس بتهمة انتهاك قانون مكافحة المخدرات في البلاد.