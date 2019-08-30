فائض الحساب الجاري يصل إلى أعلى مستوى خلال 9 أشهر في يوليو

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نما فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، مع زيادة الدخل من الاستثمارات الأجنبية.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا أمس الأربعاء، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد في يوليو إلى 6.95 مليار دولار.ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ أكتوبر 2018، عندما سجلت البلاد آنذاك فائضًا بقيمة 9.35 مليار دولار.وفي يوليو، وصل فائض حساب البضائع 6.19 مليار دولار، في انخفاض حاد عن ما يقرب من 10.8 مليار دولار على أساس سنوي.ومن ناحية أخرى، تقلص عجز حساب الخدمة إلى 1.67 مليار دولار، بعد أن سجل 3.09 مليار دولار خلال الفترة نفسها.وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتسجل 48.26 مليار دولار في يوليو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 3% لتسجل 42.08 مليار دولار.