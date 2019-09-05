ترامب: الحلفاء لا يقدرون مساعدة الولايات المتحدة

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تنفق الكثير من الأموال لمساعدة كوريا الجنوبية وغيرها من الحلفاء، دون أن تحصل على الكثير في المقابل.وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، سُئِل "ترامب" عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي.وأشار "ترامب" إلى أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الحلفاء الأقوياء، وأنها قدمت لهم فائدة كبيرة من خلال وجودها في آسيا.وأضاف أن بلاده تنفق الكثير من الأموال لمساعدة اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، وأن هذه الدول في كثير من الحالات "لا تقدم الكثير" للولايات المتحدة.وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة تساعد الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم لكنها "لم تقدر هذه المساعدة"، وأنه لم يأت للولايات المتحدة زعيم يطالب تلك الدول بذلك.تأتي تصريحات "ترامب" في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قريبًا لبدء مفاوضات الاتفاق الجديد لتقاسم تكاليف الدفاع، للإنفاق على القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.