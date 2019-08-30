وزير الخارجية الصيني يختتم زيارته إلى بيونغ يانغ دون لقاء الزعيم الشمالي

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اختتم وزير الخارجية الصيني "وانغ إيه" زيارة بثلاثة أيام لكوريا الشمالية بدأها في الثاني من هذا الشهر، دون لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأفادت الأوساط الكورية الشمالية اليوم الخميس بأن الوزير الصيني التقى أمس الأربعاء بنائب العضو المسؤول عن العلاقات الدولية في حزب العمل الكوري الشمالي "لي سو يونغ" وأعلمه أن الزعيم الصيني "سي جين بينغ" وزوجته طلبا منه نقل تحيتهما إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزوجته، مما يؤكد على عدم إجراء اللقاء بين الوزير "وانغ إيه" والزعيم الكوري الشمالي.ويرى الخبراء أن زيارة الوزير الصيني إلى بيونغ يانغ استهدفت التحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، مرجحين أن تجري الزيارة يوم السادس من شهر أكتوبر الذي يصادف الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.ويفسر بعض المحللين عدم لقاء الزعيم الكوري الشمالي بالوزير الصيني بإدراكه لحجم التوترات بين بكين وواشنطن بسبب الصراعات التجارية والمظاهرات في هونغ كونغ.