السفير الأمريكي لدى سيول يؤكد على أهمية التحالف الكوري الأمريكي

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قال "هاري هاريس" السفير الأمريكي لدى سيول إن التحالف الكوري الأمريكي يمثل أساسا للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بحكم دوره الرئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها على هامش مؤتمر المحيط الهندي الذي عقد في عاصمة مولديف "مالي" يوم أمس الأربعاء حيث اعتبر أن الأوضاع قد شهدت تحسنا في الوقت الحالي مقارنة بالوضع قبل عام ونصف وذلك بالرغم من أن كوريا الشمالية لا تزال تظهر التحدي باستمرارها في برنامج الأسلحة الذي تحظره الأمم المتحدة.وأشار السفير "هاريس" إلى لقاء جمع زعماء الكوريتين والولايات المتحدة في المنطقة منزوعة السلاح في شهر يونيو الماضي وقال إن تلك اللحظة أظهرت القوة والتضامن التي يمتلكها التحالف بين سيول وواشنطن مما يزيد الآمال في السلام والازدهار والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات السفير الأمريكي جاءت لأول مرة بعد انتهاء العمل باتفاقية حماية المعلومات العسكرية الكورية اليابانية.