وزارة الدفاع الكورية تحذر اليابان

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حذر وزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو" اليوم الخميس من أن محيط شبه الجزيرة الكورية يشهد مؤخرا حركة تبعث على القلق تسعى إلى تحقيق المصلحة الذاتية من خلال تفعيل الصراعات الأمنية بين دول الجوار.وألقى الوزير جونغ كلمة في افتتاح حوار سيول الأمني لعام 2019 الذي عقد اليوم الخميس في فندق بسيول قال فيه إن المنافسة تشتد الآن وأكثر من أي وقت مضى بين الدول من أجل تحقيق المصلحة الذاتية .وبالرغم من عدم كشفه بالتفصيل عن طبيعة الحركة التي تبعث على القلق ومصدرها في محيط شبه الجزيرة الكورية إلا أن الخبراء خلصوا إلى أن الرسالة موجهة لليابان التي تقوم بتصعيد الحملات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية ضد سيول.وفيما يتعلق بقضية الكوريتين أكد الوزير على أن الحكومة نجحت في عقد مباحثات القمم بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وبين الكوريتين والولايات المتحدة إلى جانب الاتفاق العسكري بين الكوريتين في التاسع عشر من شهر سبتمبر، مشددا على أن سيول بدأت مسيرتها الجريئة نحو نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وتجدر الإشارة إلى أن حوار سيول الأمني يمثل حوارا تشاوريا متعدد الأطراف يقام سنويا على مستوى نائب وزير الدفاع بإشراف وزارة الدفاع الكورية ويصادف الحوار هذا العام عامه الثامن ويستمر على مدار يومين تحت شعار " السلام الذي نصنعه معا: التحديات والرؤى".