طرح منتج سياحي لمشاهدة مباراة كرة القدم بين الكورتين في بيونغ يانغ الشهر القادم

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بدأت وكالات السفر المتخصصة في كوريا الشمالية في بيع منتج سياحي للمسافرين الأجانب استعدادا لإقامة المباراة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر في عام 2020.وتبيع وكالة "بيونغ يانغ ترافل" الألمانية للسفر والمتخصصة في السياحة في كوريا الشمالية منتجا للسياحة في بيونغ يانغ يدوم 3 أيام ويشمل مشاهدة المباراة التي ستجمع بين الكوريتين. ويبلغ ثمن المنتج ما بين 470 و868 يورو.ويتضمن المنتج إقامة بفندق "سوسان" في بيونغ يانغ ومشاهدة المباراة بالإضافة الى زيارات إلى بوابة الانتصار وساحة "كيم إيل سونغ" و"برج أفكار السيادة" و"تجربة البيرة المصنوعة من مياه نهر ديه دونع".كما طرحت وكالتا "يونغ بايونير تورس" و"كوريو تور" للسفر منتجين مشابهين وتبذلان جهودا للترويج لهما.والجدير بالذكر أن منتخب كرة القدم الكوري الجنوبي ينتمي مع المنتخب الكوري الشمالي إلى المجموعة الثامنة للتصفيات الثانية في المنطقة الآسيوية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.وكانت كوريا الشمالية قد أعربت عن نيتها استضافة المباراة بين الكوريتين مما سيتيح أول فرصة في التاريخ للمنتخب الكوري الجنوبي للسفر إلى بيونغ يانغ لخوض المباراة.