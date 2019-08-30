وزارة الصناعة تبحث إمكانية التخلي عن وضع الدولة النامية

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في الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على رفع مزايا التفضيل الممنوحة للدول النامية عن الدول المتقدمة بما فيها كوريا، صرحت السلطات التجارية المحلية، بأنها لا ترى مصالح حقيقية كبيرة تحصل للبلاد من خلال الحفاظ على وضع الدولة النامية.ونفى مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأربعاء وجود مصلحة حقيقية لكوريا من حفاظها على هذه المكانة، كما نفى وجود مفاوضات تتمسك من خلالها سيول بالإبقاء على وضعها كدولة نامية .وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن كوريا حصلت على مكانة الدولة النامية في مجال الزراعة عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية معربة عن عدم نيتها الإصرار على تلك المكانة باستثناء مجال الزراعة بحكم انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1996. ونتيجة لذلك تتمتع البلاد بموجب تلك العضوية بمزايا في الرسوم الجمركية للمحاصيل الزراعية وبنسبة خفض أموال الدعم وبفترة التنفيذ وغيرها بالمقارنة مع الدول المتقدمة.وذكر المسؤول أنه في حال بقاء كوريا بوضع الدولة النامية، فهناك احتمال كبير لاستخدام الصين والهند هذا الوضع كحجة للمطالبة ببقائهما ضمن مجموعة الدول النامية مضيفا إلى أن ذلك سيحول وجهة الصراعات الأمريكية الصينية إلى دائرة الصراعات الأمريكية الكورية.وسبق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن قدم مهلة ب90 يوما إلى الممثل التجاري الأمريكي في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي لإيجاد السبل الكفيلة بمنع الدول المتقدمة نسبيا بما فيها كوريا من التمتع بالمزايا الناجمة عن الإنتماء للدول النامية في منظمة التجارة العالمية.