إعتماد 11 من شهود العيان في جلسة استماع إلى مرشح وزير العدل

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تقام غدا الجمعة جلسة الاستماع للمرشح لتولي وزارة العدل "تشو كوك" في مقر البرلمان.واتفق المعسكران الحاكم والمعارض في لجنة التشريع والقضاء للبرلمان اليوم الخميس على الاستماع لشهادات 11 من شهود العيان خلال جلسة الغد.ومن بين شهود العيان "روه هوان جونغ" رئيس مستشفى بوسان و"جانغ يونغ بيو" الأستاذ في جامعة دانكوك وغيرهم من الشخصيات ذوي الصلة بالمنح الدراسية وبإجراءات الدخول للجامعات المتعلقة بابنة المرشح "تشو" وآخرين ممن لهم علاقة بصندوق الأسهم الخاصة.ومن المقرر أن يعقد المعسكران اجتماعا عاما للجنة بعد ظهر اليوم الخميس للموافقة على خطة جلسة الاستماع وموضوع إعتماد سماع شهود العيان.