إلغاء ورقة بحثية طبية لابنة وزير العدل المرشح

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قررت جمعية لعلماء الأمراض الكوريين إلغاء ورقة بحثية طبية، يُقال إن ابن وزير العدل المرشح "تشو كوك" قد شاركت في تأليفها، بسبب سوء السلوك البحثي.واتخذت الجمعية الكورية لعلماء الأمراض القرار في اجتماع عقد أمس الخميس، بعد مراجعة المواد ذات الصلة من أستاذ الطب بجامعة "دان كوك" "تشانغ يونغ بيو"، وهو المؤلف الآخر للورقة المشار إليها.وقالت المنظمة إنه بعد مراجعة توضيحات "تشانغ" والمواد ذات الصلة، قررت أنه المؤلف الوحيد الذي يمكن أن يكون قد كتب الورقة.وقالت أيضًا إن الورقة لم تذكر المدرسة الثانوية لابنة "تشو"، التي كانت تذهب إليها في وقت تأليف الورقة، وذكرت الورقة فقط أن الفتاة تنتمي إلى كلية الطب بجامعة "دانكوك".وأضافت الجمعية أن الورقة قد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس المراجعة المؤسسية، ولكن تم التأكد من عدم صحة ذلك.وقد أخبر "تشانغ" وكالة يونهاب للأنباء بأنه سيتبع قرار الجمعية.يشار إلى أنه تم إدراج اسم ابنة "تشو" كمؤلفة رئيسية للورقة البحثية، بعد فترة تدريب مدتها أسبوعين فقط، تحت وصاية "تشانغ".وقد استشهدت بتلك الورقة في تقديمها لجامعة كوريا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية والهندسة البيئية.وهي مسجلة حاليًا في كلية الطب بجامعة بوسان الوطنية.