رئيس جامعة دونغ يانغ يؤكد أن وزير العدل المرشح طلب الإدلاء بشهادة كاذبة

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قال رئيس جامعة "دونغ يانغ" "تشيه سونغ هيه"إن وزير العدل المرشح "تشو كوك" طلب منه أن يدلي بشهادة كاذبة بشأن الإشادة التي مُنحت على ما يبدو لابنته.وأخبر "تشيه سونغ هيه" شبكة "كي بي إس" أمس الخميس أن زوجة "تشو" -الأستاذة في الجامعة- اتصلت به لمناقشة الأمر، وأثناء المناقشة أعطت الهاتف لزوجها "تشو".وادعى "تشيه" أن "تشو" طلب منه في أثناء المكالمة أن يذكر أنه سمح لزوجته أن تصدر شهادة الإشادة لابنته.وقال إن المرشح أخبره أنه سيتم تبديد الشكوك إذا أدلى "تشيه" بالشهادة المقترحة.وكان رئيس الجامعة قد أخبر الصحفيين أن زوجة "تشو" قد طلبت منه أن يذكر موافقته على منح الشهادة لابنتها، لكنه رفض الطلب.ومن ناحية أخرى، فقد نفى مسؤول في فريق الاستعداد لجلسة تأكيد "تشو" الاتهامات، قائلًا إن "تشو" تحدث هاتفيًّا بالفعل إلى "تشيه"، لكنه طلب منه أن يذكر حقيقة المسألة فقط.