الرئاسة الكورية: مون يفي بتعهده بزيارة جميع دول الآسيان العشرة

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أشار المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إلى أن الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس "مون جيه إين" في 3 دول في جنوب شرق آسيا قد أوفت بوعده بزيارة جميع الدول العشر الأعضاء في رابطة الآسيان.وقال "تشو هيونغ تشول"، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، إحاطة صحفية في عاصمة لاوس أمس الخميس، حيث يقوم "مون" حاليًا بزيارة رسمية.وقال "تشو" إن رابطة الآسيان لها أهمية استراتيجية لكوريا الجنوبية، نظرًا للإمكانيات العالية للتعاون في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، كالتكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية.وأضاف أن أهم إنجازات زيارات الرئيس لدول الرابطة هي الحصول على الدعم والتعاون فيما يتعلق بمبادرة السياسة الجنوبية الجديدة لإدارته.وأشار المستشار إلى أن "مون" هو الزعيم الكوري الجنوبي الوحيد الذي يزور جميع دول الآسيان خلال فترة رئاسته.كما أشار "تشو" أيضًا إلى مفاوضات التجارة الحرة الجارية، وحجم التجارة القياسي وزيادة التبادلات الشخصية في السياحية والمجال الأكاديمي، بوصفها أدلة على الإنجازات الملموسة للرئيس "مون".